Trabaja para compartir sus "Perspectivas..."

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La era de la tecnología parece haber puesto fin a la relación entre la juventud y la lectura. Son pocos los integrantes de las nuevas generaciones que se atreven a adentrarse en el mundo de las letras, particularmente si han de hacerlo solos. El sonorense Gerardo Bringas es uno de esos pocos.



Joven padre de la hermosa Paloma, quiso hacer en su vida algo de lo que ella se sintiera orgullosa. Y fue así como en 2014 surgió la idea de escribir.



En “Perspectiva de una mente demente”, Bringas nos regala un poco de sí mismo.



El libro es una colección de ensayos, de reflexiones humorísticas... un compendio de experiencias personales. Así es como él mismo lo describe.



CUESTIÓN DE TRABAJO



Lo que más llama la atención de este novel autor es que no se parece a ningún otro: De entrada, asegura no creer en la inspiración.



Atribuye la creación al trabajo duro y sobre todo, a la disciplina.



“No me gusta perder el tiempo”, relata, “así que cuando decidí que quería escribir, eso fue lo que hice: Escribir”.



Narra que se impuso un hábito y lo cumplió: Sin importar sus ocupaciones o la escasez de “inspiración”, él escribía un poco cada día, sin falta.



Admite que no es un ávido lector. Sus gustos literarios son limitados, concede, pero respeta y reconoce a la lectura como una necesidad invaluable para el desarrollo del ser humano.



Alrededor de tres meses dedicó a la redacción de los textos, aunque eran muchos más los que deseaba incluir en la primera edición de “Perspectivas...”.



Más allá de lo artístico, el trabajo de Bringas es el resultado de un esfuerzo encomiable.



“Quiero dejar huella en este mundo. Siempre he querido más. El reconocimiento, el crecimiento. Sé que voy en un camino diferente”, manifiesta.



PROYECTO 100% PERSONAL



Como todo hombre de negocios, Bringas es práctico: Tenía un proyecto en mente y se empeñó en concretarlo.



Con sus textos bajo el brazo buscó un diseñador, un corrector de estilo y una imprenta y con sus propios recursos logró publicar un primer tiraje de 50 ejemplares.



“Es un proyecto mío, y aunque suene egocéntrico, quería hacer algo que fuera completamente mío. Estoy contento con mi trabajo”, apunta.



Respecto al contenido, señala que aunque el sarcasmo es una constante, se encuentra siempre un punto de seriedad. Los temas, tan variados como su propia “mente demente”, son analizados con ojo crítico, pero no aburrido.



“Toda mi vida he analizado las cosas. Me gusta desmenuzarlas hasta encontrar la razón; a veces la encuentro, a veces no. Pero no me conformo”, afirma.



QUE TODOS LEAN



Un objetivo puntual de su primera obra es el de invitar a quienes no se sienten atraídos por la lectura a que se acerquen a ella; por eso, asegura, procuró escribir algo fácil y digerible, algo que él mismo estaría interesado en leer.



Dice estar en la búsqueda de un estilo propio y que no le preocupan las críticas, pero acepta que tiene una principal expectativa: “Quiero que a una persona que no me conoce, aunque sea a una, este libro le deje una enseñanza. Si eso pasa, me doy por bien servido”.