"Llueve" dentro de la casa de Rosario

Tras cada lluvia registrada en el Poblado Miguel Alemán, Rosario González de la Cruz tuvo que lidiar con una laguna formada dentro de su humilde hogar ubicado en la invasión Trinidad Sánchez Leyva, situada en esa comunidad.



Acompañada de sus siete hijos y su nieto, la madre de familia relató que siente mucha desesperación cuando al ver que su hogar, construido en su mayoría con cartón, se inunda y no poder hacer nada al respecto.



"Tenemos que tener unos cuatro baldes para tirar el agua y para las goteras, nomás en un pedazo de la casa tenemos lámina pero como está muy blandita la madera que la detiene no nos podemos subir para acomodarla bien".



"La cama ya la mojó toda la lluvia, ya no podemos dormir ahí, está muy feo ahorita y cada que llueve se hace una laguna adentro de la casa", explicó Rosario.



Comentó que tanto la ropa como su único colchón en el cual se turnan para dormir, resultaron afectados con la lluvia.



Mencionó que actualmente cuida de sus nietos a cambio de un apoyo económico que le brinda su hija, no obstante, tras cada lluvia se dificulta aún más la situación en su hogar pues requiere comprar cartón y/o láminas para volver a reconstruir su humilde morada.



"Yo le cuido los hijos a mi hija y ella me ayuda con la comida, de mí dependen cuatro niños de la primaria, uno que iba a la secundaria que ya no pudo ir porque empezó a trabajar y tengo un niño chiquito, son seis por todos y pues estoy yo y mi hija y su bebé, somos nueve los que estamos aquí".



Agregó que el poblado se encuentra en total abandono por parte de las autoridades y que fue gracias al apoyo del Patronato de la Iglesia pudo construir su hogar con cartón.