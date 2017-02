Madre se esfuerza para sacar adelante a su hijo enfermo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para Mari López vale la pena trabajar todo el día con tal de ver los avances que tiene su hijo al ir a terapia.



Su hijo Jared Alejandro, de 3 años, nació con la enfermedad llamada hipotonía, que es cuando el paciente no tiene disminución de masa muscular en su cuerpo y no puede sostener su cabeza ni mover extremidades.



El golpe fue muy duro, más porque en ese momento ella se separó de su esposo y tenía que cargar con una responsabilidad más grande pero la visión que ella tuvo fue más allá, siempre pensando en el bienestar de su pequeño.



"Cuando mi bebé tenía seis meses de nacido noté que algo no estaba bien, que no era normal que un niño de su edad no sostuviera su cabeza ni se pudiera sentar y por eso lo llevé a mi servicio médico pero me dijeron que todo estaba normal".



"No me quedé conforme y busqué una segunda opinión y fui al CRIT, ahí me dieron la noticia, me dijeron que mi hijo tenía una discapacidad y fue un golpe tan duro, fue un dolor inmenso en mi corazón pero la vida sigue y por él y mi hija sigo de pie", manifestó.



Logra avances



Los avances que el pequeño Jared ha tenido en dos años han sido muchos, al grado de que ya gatea, se sienta, sostiene su cabeza y puede coger una cuchara para comer solo y eso es lo que motiva a Mari López a trabajar duramente todo el día.



Su ex esposo y ella tuvieron que tomar una decisión en donde los beneficiados fueran sus hijos porque el servicio médico de Mari López era mejor que el de su ex pareja así como el sueldo.



"Él y yo hablamos y decidimos que él se quedaría a cargo de los niños y de las terapias de Jared mientras yo trabajaba, yo tomaría el rol del padre que lleva el sustento al hogar".



"Gracias a mi Dios bendito que esto está funcionando y que mi hijo viene a sus terapias y yo puedo pagar lo que necesite, ya sea medicamentos, estudios o lo que sea", indicó.



Quiere estar a su lado



La etapa de terapias y de recuperación del pequeño Jared ha sido muy difícil para su mamá porque ella quiere estar con su hijo como las demás mujeres que llevan a terapia a sus hijos.



"La verdad yo me siento feliz y contenta de los avances que tiene mi hijo, claro que me duele no estar aquí (en el CRIT) pero hay esfuerzos que uno hace pero es por el bien de los niños".



"Yo solamente tengo vacaciones cada año como cualquier otra persona que trabaja, pero desde mi primer día libre yo me vengo con mi hijo a sus terapias pero el último día que tengo de descanso me duele mucho porque no estoy en esta etapa de mi hijo pero sé que todo esto vale la pena por la recuperación de él", manifestó.



Mari López tiene mucha fe en Dios de que su hijo de recuperará y mientras ella trabaja para sacarlos adelante, agradece el apoyo que su ex pareja le ha dado, siempre por el bienestar de sus hijos.