Disfruta Martín de desempeñar múltiples oficios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante 36 años Martín Tapia ha sido el maqueador, jardinero, soldador, carpintero, panadero y peluquero de la colonia El Mariachi, pues sus múltiples oficios lo hacen único en el vecindario.



A los 22 años de edad aprendió varios oficios y con ello salió adelante a pesar de que no terminó la primaria, pero con lo que ganaba se mantenía y ayudaba a sus padres.



Lo chambeador, comentó, lo heredó de su padre, quien con su experiencia lo apoyó para que aprendiera varios trabajos y así no solamente hiciera una sola cosa.



“Comencé a trabajar como tapicero pero conocí a una persona que era maqueador, aprendí el oficio y me gustó, hasta la fecha es a lo que me dedico”.



“El arte de la madera es única, hay que tener talento para trabajarla, lijarla y pintarla, es algo que muchos ya traemos adentro”, destacó.



Sus hijos y nietos son y seguirán siendo su mayor motivación para salir adelante y no bajar la guardia.



“Hay veces que los vecinos me contratan para que les maquee una cocina o un mueble, gracias a Dios siempre tengo trabajo, aquí en la carpintería y por mi cuenta”, manifestó.



Algo que Martín Tapia, de 54 años de edad, recuerda mucho porque las palabras salieron de la boca de su padre es que “si quieres algo que te cueste el sudor de tu frente”, porque así se disfruta más la victoria y el hecho de que el trabajo se hace por uno mismo.



“Aquí estoy echándole ganas, disfrutando que aún tengo salud para trabajar, para disfrutar a mus hijos y mis nietos”, mencionó.



Martín Tapia le da gracias una y otra vez porque sus padres fueron su ejemplo a seguir, pues no importa la edad que se tenga, la estabilidad económica o la situación sentimental porque lo más importante es demostrarse a uno mismo que se pueden hacer las cosas y salen mejor si se hacen de corazón.



Don Martín se ubica en la calle Sonora esquina con Ures en la colonia El Mariachi.