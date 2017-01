Lucha Alexis por su vida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace un mes Alexis Partida Salazar lucha por su vida, para vencer a la leucemia que padece y que lo tiene internado en terapia intensiva.



Fue el 14 de diciembre cuando a su familia le dieron la noticia, pues los resultados arrojaron que el pequeño de 3 años de edad padecía esa enfermedad, la cual en poco tiempo agravó su salud.



Olivia Salazar Miranda, mamá del pequeño, contó que el diagnóstico ha sido difícil de asimilar, más porque su hijo es un bebé, una persona indefensa que no ha vivido lo suficiente para disfrutar de una hermosa niñez.



Aunque es muy cansado ir y venir del hospital, dormir y comer cuando se puede, ella y su esposo están al pie del cañón, siempre con la ayuda de sus familiares y la mano de Dios.



"Mi niño tenía muy hinchada su rodilla, lo lleve con un médico particular y me mandó con el médico familiar para que le hicieran más estudios".



"Fue algo que no nos esperábamos, para nosotros la noticia fue muy fuerte porque mi hijo está muy chiquito pero yo sé que saldrá adelante, es fuerte y sé que se aliviará, tenemos todas las esperanzas en su recuperación", manifestó.



Debido a su enfermedad Alexis Partida Salazar requiere de plaquetas O+ y para donarlas puede acudir directamente al IMSS de la Juárez, al banco de sangre y mencionar que las plaquetas son para el pequeño.



Olivia Salazar se dedica al hogar y su esposo es promotor y los gastos no se hacen esperar y su economía no es la más favorable en este momento, por lo que solicitan el apoyo de la comunidad, pues con el dinero se compran medicamentos que Alexis ocupa.



Si gusta comunicarse con la familia puede marcar al teléfono 6622969871.