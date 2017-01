Joven de Monterrey pudo sufrir de depresión profunda: Experto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando una persona tiene terapia sicológica, la terapia siquiátrica debe de ir de la mano de la misma para prevenir conductas de riesgo, destacó el sicólogo infantil Leonardo Aguirre.



El experto explicó que el joven que disparó en contra de sus compañeros y maestra en un colegio en Monterrey, probablemente padecía de una depresión profunda, la cual lo llevó a un ataque sicótico.



"Cuando se tiene a un paciente con una depresión avanzada se tiende mucho a que estas personas sean irritables, agresivas, no tanto llegando a violentas pero en algún momento se puede despertar uno de esos episodios".



"Cuando alguien está en tratamiento sicológico a veces no llevan el tratamiento siquiátrico y ese tratamiento cuando hablamos de una depresión grave es necesario, ya que de lo contrario no se avanza tan rápido en la recuperación", destacó.



Para determinar el motivo del por qué el joven de 15 años disparó en contra de sus compañeros, es necesario verificar si tenía una red de apoyo sólida, en este caso a la familia.



"Se tiene que verificar qué tanto el paciente decía la verdad, qué tanto estaba comprometida la familia con el tratamiento, a lo mejor lo llevaban pero no eran una familia unida, en convivencia constante, hay muchas variables y preguntas que quedan en el aire".



"Lo ideal y mejor para un paciente que está en una depresión y que no caiga en un nivel más serio o más profundo es tener una red de apoyo fuerte, por lo que habría que indagar las amistades que tenía este chico, a qué lo empujaban, averiguar si había un consumo de drogas o alcohol", aseveró.



SEÑALES DE ALARMA



Las señales de alarma son muy importantes en un paciente depresivo, ya que pueden prevenir acciones que ponen en riesgo a otras personas o hasta a la misma familia.



"Cuando un chico tiene estas intenciones y tiene el plan hecho lo comunica, lo platica con algún amigo o da señales de alarma como agresividad, irritabilidad o dice frases negativas", indicó.



La depresión es uno de los diagnósticos más difíciles de confirmar, recalcó Aguirre, pues se pueden confundir con otros diagnósticos.



Afirmó que existen varios niveles de intensidad comenzando con la depresión mayor, la leve, moderada, grave y profunda.



"Cuando se está en el nivel de depresión profunda es donde puede surgir ansiedad, episodios sicóticos, probablemente este chico padecía de una depresión profunda y por eso llegó al grado de un ataque", añadió.