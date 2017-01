Hacer un presupuesto mejorará sus finanzas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al iniciar este año usted tal vez se propuso mejorar sus finanzas personales y también la economía familiar, se planteó metas financieras y decidió que haría cambios en sus patrones de consumo, pero todo quedó en el aire.



Según la Condusef, en 2015 apenas un 20% de la población adulta en México que cuenta con algún ingreso, calculada en unos 15 millones de personas, realizó un presupuesto para planear las finanzas del hogar y los gastos familiares.



De acuerdo con el economista de la Unison Germán Palafox Moyers, elaborar un presupuesto cuando se cuenta con una familia, ayuda a los padres a tomar decisiones mejor enfocadas sobre cómo hacer más eficiente el ingreso con que se cuenta.



"Dada la actual situación de incertidumbre financiera que hay en el País y en el mundo, es importante que las personas, especialmente las cabezas de familia, realizan un plan que les permita tomar las mejores decisiones de compra", expresó.



¿QUÉ ES Y CÓMO SE HACE?



Un presupuesto es un registro detallado de los ingresos y gastos de todo lo que se gasta en la casa y por los miembros de la familia en un plazo determinado, explicó, que sirve para tener el control de gastos y determinar posibilidades de ahorro.



En el apartado de Educación Financiera en la página electrónica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), enumeran cuatro pasos para comenzar a elaborar su cálculo familiar.



El primero es identificar el monto total de ingresos que se tienen en familia, dependiendo de quienes aporten y de preferencia de manera mensual, ya sea salario, pensión, o si se cuenta con un negocio considerar las ganancias, no las ventas.



Después identifique sus gastos, puede registrarlos en una libreta, donde apunte todas las compras que realice, incluso es recomendable que guarde recibos de compra. Existen aplicaciones gratuitas para teléfonos inteligentes que pueden ayudarle en este paso.



SUME, RESTE Y MULTIPLIQUE



Contar con finanzas sanas, aseguran los expertos, le permitirá tener dinero para cuando surja un imprevisto, como en el caso de una enfermedad repentina, y para ello recomiendan contar con un presupuesto mensual.



¿Cómo andan sus finanzas?



Gastos = Ingresos: Sus finanzas están equilibradas. Puede esforzarse por ahorrar un poco más y con ello tendrá los recursos para enfrentar imprevistos.



+ Ingreso –Gastos: Escenario ideal; aproveche los recursos sobrantes para construir un patrimonio.



-Ingresos +Gastos: Hay problemas, seguramente necesita recurrir a un préstamo para cubrir sus gastos mensuales.



Arme su presupuesto:



Reúnase en familia con papel y lápiz e identifiquen ingresos fijos, es decir, entradas de dinero regulares.



Al conocer el ingreso total mensual sabrán cuál es el tope de presupuesto familiar.



De manera mensual apunten sus gastos fijos, que son aquellos de los que no pueden prescindir como la alimentación, transporte, renta, agua, luz y los variables, como la compra de ropa, comida fuera de casa, idas al cine, etc.



Al final del mes calculen: Al ingreso mensual resten los consumos en el periodo, para identificar en qué gasta la familia y saber cuáles gastos son necesarios, cuáles no y dónde pueden ahorrar dinero.