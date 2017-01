Realizan "Operación Mochila" sólo si lo piden papás y escuela

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La revisión de mochilas de estudiantes en el interior de las escuelas de la ciudad se realiza a través de solicitudes de los padres de familia y del personal directivo.



De acuerdo con información del área de Comunicación Social de Seguridad Pública Municipal, en lo que va de la presente administración municipal sólo se ha detectado restos de mariguana y utensilios que están fuera del reglamento escolar como marcadores permanentes.



Se detalla que en el programa "Operación Mochila" participan personal de la Dirección de Prevención y Atención Ciudadana, de la Asociación de Padres de Familia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y elementos del grupo K9 (grupo canino) de la Policía Municipal.



Según el reporte de la dependencia municipal, en los últimos dos años se han visitado al menos una vez el total de los planteles de nivel básico y no se ha encontrado ningún tipo de arma.



Para solicitar la revisión de las mochilas en las escuelas, se precisó que los padres de familias y los directores del plantel pueden acudir a la Comandancia Municipal Zona Centro.



Padres de familia de escuelas públicas y privadas en Hermosillo consideran necesario la "Operación Mochila" en todos los niveles escolares para evitar masacres como la registrada durante la mañana de ayer en Monterrey, Nuevo León.



En un sondeo realizado por planteles de la ciudad, los padres y madres de familia, respondieron estar de acuerdo ante los operativos que se realizan en algunos planteles.



Rosario Solís, madre de un alumno de segundo grado de primaria pública, señaló que está de acuerdo con la total implementación del programa, los cuales se deben llevar a cabo al menos una vez por semana.



"Creo que es algo que sí se debe realizar, son dos pequeños los que yo tengo de 6 y 7 años y siento que ese operativo es necesario para la seguridad en las escuelas", reiteró.



Esteban Pulido, padre de un menor de escuela privada, señaló estar de acuerdo con el programa pero considera que no dará solución del todo al problema de violencia en los planteles.



"Estoy de acuerdo, no tengo ningún problema con el operativo de mochila pero no creo que sea alguna solución al problema".