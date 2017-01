Consulado sin cambios en Hermosillo: Karen Ogle

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque sí se esperan cambios en la administración de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la Presidencia, en el Consulado de Hermosillo no se espera que también los haya, señaló Karen Ogle.



La cónsul de Estados Unidos en Hermosillo manifestó que no habrá cambios ni en las oportunidades de conseguir la visa ni de personal en el consulado.



"Cada vez que hay un nueva administración en los Estados Unidos hay cambios, como en Sonora o en México, por supuesto va a ver cambios, pero hay que recordar que somos vecinos, que somos amigos".



"Tenemos una relación para muchos, muchos siglos, espero que sigamos trabajando juntos en años futuros para fortalecer esta relación", externó.



En cuanto a cambios en el Consulado en Hermosillo, Ogle dijo que es una diplomática de carrera y se que dará en la capital sonorense.



"En este momento no es apropiado especular sobre las políticas en el futuro, es temprano...", manifestó.