¿Qué hacer con tu mascota en vacaciones?

Las vacaciones decembrinas están a la vuelta de la esquina. Si vas a salir de viaje, una de las cosas que debes tener en cuenta es qué hacer con tu perro, gato u otro animalito. Aunque creas que es un lujo, puede que sea lo mejor para tu compañero. Aquí te dejamos pensiones para mascotas en CDMX y algunas recomendaciones que debes seguir al momento de buscar un lugar.



Pensiones para mascotas en CDMX (exóticas)

Soren es un hurón de seis años. El promedio de vida de esta especie es de 6 a 10 años, así que ya es mayor. Cuando Andrea, su dueña, sale de vacaciones, deja a Soren en El Criadero de Hurones, un lugar especializado en fauna silvestre —conejos, reptiles, aves, hurones y cuyos—, donde hay médicos especialistas e instalaciones adecuadas para que los animales estén cómodos y seguros.



De acuerdo con la doctora Thalía Rojas, especialista de este lugar, lo más recomendable es que tu mascota exótica no salga de su entorno. Así que, si sólo vas a salir un fin de semana, déjalo en casa y toma las medidas necesarias: dejarle suficiente agua y comida, y su espacio acondicionado para que no pase frío o calor y pueda moverse. Solo si te vas a ir por varios días es recomendable llevarlo a un hotel.



Si esta última es tu opción, es muy importante que revises lo siguiente cuando elijas el lugar: 1) que los espacios estén separados y acondicionados de acuerdo con cada especie, 2) que haya jaulas para cada animalito, 3) que haya al menos un veterinario, 4) que el lugar sea seguro, y 5) que cada inquilino sea revisado por un doctor antes de ingresar, así te aseguran la buena salud de todas las mascotas.



Cada vez que Andrea deja a Soren en El Criadero de Hurones, le lleva su hamaca y sus cobijas para que no extrañe su hogar. Se va tranquila porque el lugar, que está en Búfalo 147A, col. Del Valle, cumple con todas las características anteriores.



Para los perrhijos

Los perros son animales con hábitos. Están acostumbrados a seguir una rutina, con horarios para comer, pasear e ir al baño. Como nosotros, son seres sociales, así que debes tener precaución y no dejarlo solo durante mucho tiempo.



Entonces, ¿qué hacer? Depende de tu perro. De acuerdo con la doctora Semíramis Zágada, médico veterinario zootecnista de la UNAM, si ya es viejo, lo mejor es buscar a una persona que pueda cuidarlo en tu casa, pues hay que tratar de cambiarle lo menos posible su rutina y su entorno. Lo mismo pasa con perros enfermos, sobre todo si sufren dolor, ya que puede provocar que sean irritables o agresivos. Tampoco es recomendable llevarlos a alguna de las pensiones para mascotas en CDMX si son cachorros, debido a que son más propensos a pescar alguna enfermedad, a pesar de las vacunas, porque estas no los protegen al 100%.



Si vas a llevar a tu perrhijo a algún hotel para mascotas, Semíramis recomienda poner atención a que sea únicamente para perros, pues son depredadores naturales y se pueden estresar si conviven con otras especies. «Sugiero buscar un sitio donde te pregunten las características de tu perro», recomienda, «por ejemplo, es importante saber si es nervioso o si ha mordido a alguien para saber cómo relacionarlo mejor».



La especialista también aconseja no dejar solo a tu perro, porque puede tener algún accidente. Sin embargo, si decides hacerlo, sugiere que acondiciones un cuarto: «Quítale todos los objetos que se pueda comer o de donde se pueda caer».



Cuidadores de perros

No sólo existen las pensiones para mascotas en CDMX, también hay cuidadores. La página CuidaMiMascota puede ayudarte a buscar a un cuidador de perros que esté cerca de tu ubicación. Puede ser que se lleve a tu mascota a su casa o que él vaya a la tuya. Es parecida a Airbnb, porque puedes leer comentarios sobre el cuidador, saber cuánto cobra por hora y sus datos para contactarlo.



Si prefieres dejarlo en una de las pensiones para mascotas en CDMX, te sugerimos las siguientes:

Inteligencia Canina tiene varias sucursales en la ciudad y el precio varía según la temporada.

Animal Training está en cerrada de Manzanitas 58, en Cuajimalpa.

Hotel Kanino Campestre está en Santo Tomás Ajusco, en Tlalpan.

Roma Pets Resort está en la calle de Tlaxcala, Roma Sur. Los costos son por noche y los perritos deben estar vacunados.



¿Y los gatitos?

Al igual que los perros, los mininos están acostumbrados a su entorno y es difícil para ellos llegar a un lugar nuevo, pues no les gustan los cambios. Aunque tu gato se quede en casa, puede sufrir estrés por tu ausencia. Por ello, la doctora Tamara Iturde sugiere que, de preferencia, alguien vigile que se alimente bien y que haga del baño de manera regular.



Si llevaste a tu gatito a un hotel para mascotas, lleva algunas de sus cosas para que se sienta en casa. Una pensión para estos animales es Centro de Medicina para gatos. Está en avenida Coyoacán, aunque la pensión se encuentra en la Privada Agustín Gutiérrez.



Para Semíramis, lo más importante es informarse sobre cada especie, ya que cada una necesita cuidados específicos. Sin importar a cuál pertenezca tu mascota, fíjate que en el lugar donde la dejes sepan acercarse a ella y, sobre todo, que los veterinarios tengan la capacidad de brindar atención personalizada.



