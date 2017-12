Se enfrentan peatones a diez cruceros peligrosos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de señalamientos de tránsito, semáforos y cruces peatonales, así como la poca cultura vial en la ciudadanía, son los principales problemas por los que al menos diez cruceros de la ciudad han sido calificados como los de mayor riesgo para los transeúntes.



De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Municipal de Planeación (Implan), Seguridad Pública Municipal señala que los cruceros Solidaridad-Lázaro Cárdenas, Luis Encinas-Abelardo L. Rodríguez y Solidaridad-Paseo Río Sonora, forman parte de los más peligrosos.



Aunque los principales accidentes que se suscitan en los diez puntos son choques por alcance, choque por imprudencia, invasión de carril y pasarse el semáforo en rojo, son los peatones los que resultan afectados al no haber infraestructura vial adecuada.



Es difícil cruzar



Uno de los cruceros que genera más conflicto para el peatón es el de los bulevares Abelardo L. Rodríguez y José María Morelos, pues aquellos que transitan a diario por el lugar aseguran que este punto está pensado para el conductor y no para el transeúnte.



En un ejercicio de observación realizado por EL IMPARCIAL se comprobó que en dicha intersección no existe semáforo peatonal ni una esquina segura para que las personas puedan cruzar, ya que las líneas de cebra están despintadas; es por ello que los que andan a pie tienen que correr para pasarse de una acera a otra.



Los vehículos que circulan de Norte a Sur sobre el bulevar Morelos cuentan con un semáforo que señala únicamente la vuelta hacia la derecha, sin embargo, la mayoría de los automovilistas se cruzan aún cuando está en rojo, lo que impide que los peatones puedan pasar.



"Nosotros, los sonorenses, no tenemos la costumbre de respetar los señalamientos, nos vale a los peatones, al automovilista, al ciclista, gente que nomás va a Estados Unidos y no hace lo mismo porque allá sí te multan", expresó un caminante.



Otro de los cruceros que resultan peligrosos para los transeúntes es el de las avenidas Luis Encinas y Abelardo L. Rodríguez, donde a diario caminan cientos de estudiantes y maestros de la Universidad de Sonora, quienes arriesgan su vida al pasar la calle, en cualquiera de sus cuatro puntos.



En esta intersección el problema principal es que los automovilistas se pasan el semáforo en rojo, y aunque hay semáforos y cruces peatonales debidamente señalados, esta situación cobró la vida de un estudiante que esperaba cruzar por la calle Rosales, en el 2016.



"Los carros que vienen del Encinas para dar vuelta a la Rosales no respetan el semáforo, se acumula mucho tráfico y me ha tocado que se cruzan la islita porque quieren dar vuelta y está en verde para los peatones", comentó Fernanda Quezada.



Ignoran al peatón



De los diez cruceros señalados como los de mayor peligro, cinco corresponden al bulevar Solidaridad, una de las vías más transitadas de Hermosillo que los ciudadanos consideran que está hecha sólo para el tráfico vehicular y que no toma en cuenta la seguridad del peatón.



Los cruces del Solidaridad con los bulevares Juan Bautista Escalante, Lázaro Cárdenas, Ignacio Salazar, Periférico Norte y Paseo Río Sonora, son calificados como los de mayor riesgo; y los principales accidentes son choques por alcance, choques por imprudencia e invasión de carril.



La intersección de Periférico Norte y Solidaridad es una de las más transitadas por peatones, ya que se localiza frente al Centro de Usos Múltiples (CUM) y la Escuela Normal de Educación Física. En este lugar los usuarios reportan la falta de semáforos peatonales y de señalización en los cruces.



"Por el Solidaridad hay unas parrillas y no está el cruce peatonal pintado, entonces los carros se ponen muy enfrente y cuando cruzamos tenemos que tener mucho cuidado porque no es muy seguro caminar encima de las parrillas", manifestó Juan Bracamontes.



Mejorarán la infraestructura



A inicios del próximo año el Ayuntamiento de Hermosillo trabajará en estos diez puntos para mejorar la infraestructura vial, de una lista de 50 cruces peligrosos, anunció la directora del Implan.



Carolina Espinosa Guerrero explicó que los datos fueron proporcionados por Seguridad Pública Municipal, pero que será el Implan quien se encargue de diseñar las estrategias adecuadas.



"Tenemos detectados alrededor de 50 puntos que vamos a atacar, primero los diez más conflictivos donde han sucedido incidentes y vemos cuáles son esas características que a veces son de infraestructura para peatones o para vehículos", dijo.



Espinosa Guerrero añadió que se diseñarán las mejoras que requiere cada cruce para brindar seguridad a los transeúntes, ya que la infraestructura para los automolvilistas sí es adecuada.