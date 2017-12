Se vuelve peligrosa por exceso de baches

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de que se originara una gran cantidad de baches en el pavimento de la calle Mina, entre las avenidas Chanate y Reliano Corral, en la Colonia La Matanza, los residentes del sector se mostraron inconformes.



Algunos vecinos indicaron que el exceso de huecos resulta peligroso, tanto para conductores como para peatones, debido principalmente al tamaño, pues en un lapso de dos meses han visto un incremento considerable.



"Sí están peligrosos porque son profundos, han pasado carros hechos una ‘lista’ y nomás se escucha el rechinido o el golpe que le dan al carro, de milagro no ha pasado nada grave, pero no tarda", puntualizó Ágata Castillo.



Iveth Miranda, otra de las residentes en el sector, aseguró que varios conductores han ponchado sus neumáticos debido a la profundidad de los baches, los cuales no deberían existir porque la colonia se ubica cerca de un centro turístico.



"La batalla es para los automovilistas cuando pasan por aquí y tienen que hacerlo muy despacio, porque si pasan rápido se ponchan, ya hemos ayudado a algunos; pero ese no es el chiste, esta calle debería de estar bien porque está cerca del Cerro de la Campana, que es un lugar turístico, y no es para que esté así", aseveró.



Las habitantes de La Matanza solicitan al Ayuntamiento de Hermosillo la pronta reparación de la avenida Mina, ya que consideran que los baches son cada vez más peligrosos para los automovilistas.