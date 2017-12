Extraña a sus hijos y el tener un trabajo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se quedó dormido sobre un vagón, en camino a quién sabe dónde, buscando quién sabe qué.



Armando, sumido en el sueño, se vino abajo y de golpe en un frenón, con el que quedó tendido a la orilla de las vías del tren, en Hermosillo, gravemente herido de una de sus piernas.



Armando Morales, un hombre de 47 años, originario de Acapulco, Guerrero, fue deportado hace seis años de Estados Unidos y ahora ronda el Norte de México junto a otras decenas de migrantes; va de trabajo en trabajo, de campo en campo en busca de sustento, pero ahora está parado.



"O más bien, sentado", dijo Armando, "porque ahora tengo que quedarme aquí, sin trabajar, mientras los demás se van; a veces nos salen trabajitos de unas horas, cuando pasa alguien que nos tiene confianza… lo que caiga es bueno.



"A mí la herida ya se me había secado, entonces me confié y también me fui a trabajar; fui a descargar pacas de alfalfa y me volví a lastimar, llevo tres días sin poderme mover", dijo Armando señalando su pierna amarrada con un trapo blanco.



El hombre vive a la orilla de las vías, quizás sólo un poco más arriba, cubierto por la sombra que hace un desvencijado cofre de auto deportivo recargado en un poste de luz, donde sólo tiene algunos plásticos y cartones, además de una cobija para cubrirse.



Allí vive ahora con frío, hambre y, sobre todo, con pena, porque debería estar viendo a sus hijos crecer y ahora no sabe nada de ellos, pues perdieron todo contacto; aun así confía en que lo esperan y que algún día se reunirá con ellos, en Austin, Texas.