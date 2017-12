Ven en el migrante el rostro de Dios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; fui forastero, y me recibiste", reza la cita bíblica Mateo 25:35 con la que bautizaron al comedor cercano al paso del tren en la salida a Nogales, en la capital sonorense.



El Grupo Humanitario Mateo 25:35 Comedor y Dispensario para Migrantes e Indigentes, es un proyecto liderado por el sacerdote José Gilberto Lezama Rodríguez, un hombre de 49 años que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de este sector tan vulnerable de la población.



Este espacio que inició con una mesa y unas ollas de comida a un costado de las vías del tren, con largas filas de hombres y mujeres a la espera de su primer alimento del día, uno caliente, uno digno, ahora, a casi nueve años de distancia, es un lugar amplio y acondicionado para servir.



El padre, para mostrar el crecimiento del espacio, saca un par de álbumes fotográficos y señala con imágenes y fechas: Un saco de cemento, un polín, un baldede pintura, los voluntarios al pie del cañón, las donaciones de la sociedad, los migrantes comiendo y también ayudando.



"Esto surge a partir de qué es lo que puedo hacer yo, lo que podemos hacer nosotros".



Lezama explicó que esto surgió con la intención de ayudar a las personas con necesidad de alimento, quienes tocaban las puertas de la pastoral de la iglesia en la zona Oriente de la ciudad.



"Pero es en el ferrocarril donde se dan más este tipo de situaciones: De entre los más necesitados, los más vulnerables a diferentes situaciones y realidades, son ellos, los migrantes", expresó.



El sacerdote explicó que el comedor es para los migrantesun oasis en medio de su difícil existencia, en donde son acogidos y escuchados.



"Es como una rueda de la fortuna: Vivirán momentos bonitos, momentos muy difíciles, y ellos ven estos lugares como un oasis para su camino; afortunadamente, no somos los únicos, somos algunos durante su traslado; estos lugares son como oxigenarse anímicamente, humanamente, espiritualmente, en el caminar".



La migración en México se detendrá cuando existan condiciones de vida digna para todos, señaló el padre Lezama, pues mientras no haya trabajo, salarios, educación, salud y bienestar para las familias, las personas seguirán buscando otros lugares donde esto sí exista.



El trabajo del padre y el equipo de voluntarios del comedor no se basa solamente en alimentar a los migrantes, sino que juntos se encargan de ofrecer una atención digna y humana, donde estas personas se sientan acogidas y escuchadas.