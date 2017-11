Samuel Peralta pasa su cumpleaños 17 en terapia intensiva

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Samuel pasó su cumpleaños en el hospital, cumplió 17 y entre las personas que lo rodeaban, celebró con un pequeño pastel: "Ya estoy grandecito", le dijo a su papá, sin saber que horas después lo subirían a terapia intensiva, de donde no ha despertado.



Una neumonía que se complicó y acabó por colapsarle un pulmón tiene a Samuel Antonio Peralta Clark internado en el Hospital Infantil del Estado de Sonora desde el pasado 31 de octubre, donde su sangre y órganos resultaron infectados.



Por ello, necesita con urgencia entre 15 y 20 unidades de sangre para una importante transfusión que le salvaría la vida; hasta el momento, la familia no ha podido conseguir a ningún donador y se encuentra desesperada.



Para Samuel Peralta Valenzuela, de 39 años y padre del adolescente, ha sido particularmente difícil sobrellevar esta situación, pues al estar todo el tiempo en el hospital, tuvo que abandonar su trabajo como albañil, por lo que su situación económica es crítica.



"Es bien duro lo que está pasando, yo no estoy trabajando por estar al pendiente de él y la verdad económicamente andamos mal, por los medicamentos y estudios que le hacen; hay un medicamento que cuesta 4 mil 500 y no lo pude conseguir, no lo tengo", dijo el padre.



¡APÓYELO!



Samuel Antonio Peralta Clark se encuentra internado en Terapia Intensiva, piso cinco, cama 205, en el Hospital Infantil del Estado de Sonora; la donación es en la misma institución.



También puede depositar su apoyo económico al número de tarjeta Banamex 5256 7822 3381 5896.



Para mayores informes, llame al 6622 433638.