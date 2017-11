Hay 55 mil casas sin medidores de consumo de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son cerca de 55 mil casas las que carecen de un medidor de consumo de agua, y las colonias más afectadas son Puerta Real, Los Olivos, Nuevo Hermosillo, Solidaridad y Altares, informó el director comercial de Agua de Hermosillo.



Iván Cruz Barriente detalló que de un total de 282 mil tomas que existen en la ciudad, 55 mil no cuentan con un medidor y el cobro se les aplica de acuerdo a un estimado de consumo en el sector.



"Hay dos formas; la primera es con su historial de lecturas, se cobra un promedio de éste; la segunda es cuando no existen lecturas previas, se toma como referencia el consumo del sector y se saca un promedio", explicó.



Entre los motivos por los que una vivienda carece de medidor, informó, están vandalismo, que lo haya quitado el mismo usuario, que el medidor haya cumplido su vida útil o que al momento de realizar el contrato del servicio, no se instaló.



Cruz Barriente aseguró que la paramunicipal sí cuenta con medidores disponibles y actualmente sólo se cobran los medidores de contratos nuevos, pues hay cerca de 6 mil disponibles para instalación gratuita.



"Gracias a un programa en conjunto con el Gobierno federal se obtuvieron 41 mil 500 medidores para instalarlos de manera gratuita, cuando se acaben los medidores de este programa temporal, volverán a tener un costo, que es de 600 pesos", recalcó.



En el caso de personas que aseguren que se les realiza un cobro exagerado en el recibo y no cuentan con medidor, deberán verificar si cuentan con alguna fuga o es parte del estimado del sector.



El director comercial de Aguah aseveró que se puede realizar la solicitud de instalación de medidor en el Centro de Atención Telefónica al 073.