Se le acabará la "chamba"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Eliseo empuja su carrito de paletas con dificultad. Avanza por las calles del Centro de Hermosillo apenas con un brazo sobre la barra, porque el otro no le responde bien; es su último fin de semana de venta, pues la paletería para la que trabaja, está por cerrar por el invierno.



"Está baja la venta, ahorita no sale ni para comer", narró Eliseo Cruz Torres, de 44 años y originario de Chihuahua, "me llevo 30 ó 40 paletas, apenas vendo unas 15, cuando mucho; en verano podemos vender entre 50 y casi 100.



"De ganancia nunca hago una cuenta, nomás entrego lo que voy a entregar y me quedo con lo que me tenga que quedar… unos 20 ó 30 pesos al día".



Eliseo vive con un grupo de paleteros dentro de una paletería ubicada en la esquina de Sufragio Efectivo y Yáñez, donde se les proporciona un lugar para dormir y un baño; Eliseo vive y trabaja allí desde hace medio año.



Sus comidas son limitadas: Apenas alcanza para un kilo de tortillas y una lata de frijoles, y si le fue un poco mejor con la venta, saca para una soda.



"Quiero conseguir trabajo con Seguro Social porque estoy enfermo de un brazo: Me ‘torcieron’ en Empalme, fue un maleante en la calle que me quería asaltar pero, ¿cómo, si no había nada que quitarme?"



En los cerca de 30 años que Eliseo tiene en Sonora, ha trabajado mayormente en la pizca de hortalizas en los campos, pero ahora con su brazo así, no puede hacer trabajo pesado, sin embargo, está dispuesto a trabajar en lo que lo pongan: Ganas le sobran, pues de lo contrario, deberá regresar a Chihuahua donde no tiene a quién recurrir.



Este 19 de noviembre será el último día que pueda empujar su carrito de paletas, igual que sus compañeros, y después quedarán desempleados; algunos venderán dulces o refrescos en la calle, otros, como Eliseo, están en busca de un poco de suerte.