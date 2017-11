Choque séxtuple en bulevar Mazón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin lesionados y con sólo daños materiales sucedió un accidente vial en el que participaron seis vehículos, entre ellos dos tráileres, que circulaban sobre el bulevar Mazón López.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, el accidente se registró alrededor de las 10:50 horas de ayer, en la rúa que se ubica entre las calles 8 y Ojuelos, frente a la colonia Café Combate, al Oriente de la ciudad.



Entre los vehículos involucrados se encuentran dos tráileres, un pick up, una estaquitas y dos automóviles sedán.



En un video que circula por las redes sociales, se observa cuando el conductor de un tráiler, que pertenece a una empresa que transporta combustibles, circulaba de Norte a Sur sobre el bulevar Mazón López, visiblemente a exceso de velocidad y se impacta con varios vehículos.



Un automóvil sedán, marca Volkswagen Jetta, color café, alcanzó a esquivar al desenfrenado camión de carga, quien chocó fuertemente al pick up blanco, tipo estaquitas, y a su vez a un sedán blanco junto con un pick up Dodge Ram, color blanco.



Debido al efecto "carambola", un tráiler que estaba frente a estos vehículos también resultó con daños severos y derramó lo que parecía ser combustible varios metros sobre el camino.



Todos los involucrados salieron ilesos, a pesar de que en la pick up Dodge Ram viajaba una familia originaria de Estación Zamora, que se dirigía a Hermosillo y que uno de los tráileres quedó sobre el camellón central con visibles daños.



Al lugar llegó personal de Tránsito Municipal para dirigir el tráfico vial y apoyar a los involucrados, mientras que Periciales realizaba las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.