Convierten canal en un basurero

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Residuos de plástico, alimentos e incluso papel del baño son depositados en el canal ubicado en la calle San Rafael, entre Pedro Rosas y Nácori Grande, en la colonia Norberto Ortega.



Ante esta problemática que genera malos olores y que permite la proliferación de fauna nociva, manifestaron vecinos del lugar, se pide la limpieza a la autoridad que corresponda, pero también hacer conciencia a la ciudadanía.



"Veo que la gente pasa con bolsas negras llenas de basura y les pregunto que si para dónde van, nomás me dicen que para el arroyo; luego se regresan ya sin nada, quiere decir que ahí tiraron el cochinero", mencionó Lucrecia Cruz.



La vecina destacó que también hay residentes de las colonias aledañas, que pasan con carretillas llenas de maleza, escombro, muebles viejos o piezas de automóviles, y las vacían en el canal.



"Mi hija vive aquí y a lo mejor me veo mal en decirlo, pero ella tiene la casa exagerada de limpia; pero eso no es suficiente si enfrente tiene ese foco de microbios y animales", precisó Eugenia Martínez Pérez.



Externó que teme que el estado de salud de sus nietos pueda verse afectado por la contaminación que producen los desechos, por lo que exhortó a la ciudadanía a no tirar ahí la basura.



"Está muy mal lo que hacen porque enfrente de este canal vivimos gente, ojalá la autoridad también venga a limpiar, así como lo hicieron para fumigar, que también se les agradece", detalló.



Eugenia añadió que ella vive en Guadalajara, y que aunque allá también hay lugares llenos de residuos, ninguno se puede comparar con los basureros clandestinos que ha visto en Hermosillo.