Nayra necesita ayuda urgente para un aspirador y un nebulizador

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La pequeña Nayra y su familia están sufriendo desde hace poco más de dos meses en el Hospital Infantil del Estado; son todos de la etnia Seri de Punta Chueca, y al no poder trabajar mientras están en Hermosillo, los gastos y las preocupaciones solamente van en aumento.



Nayra Dariana Barnett López tiene apenas un año y dos meses de edad, tiene una traqueostomía y una gastrostomía para ayudarle a respirar y a comer; en la capital se encuentra con sus padres Claudia López López y Juan Barnett Díaz, de 26 y 29 años, respectivamente.



Nayra tiene laringomalacia congénita y encefalopatía; necesita con urgencia un aspirador y un nebulizador para facilitarle la respiración, pero su familia no dispone de los recursos necesarios para costearlos, pues suman cerca de 7 mil pesos.



“Estamos tristes, es algo que nunca me imaginé que le tocaría a mi bebé”, dijo Claudia, “es muy malo para nosotros que tenga traqueostomía y gastrostomía, porque nunca he visto que una niña en el pueblo las tenga, entonces pienso mucho en la bebé, en cómo será su calidad de vida, en cómo se va a mover y cómo serán sus cuidados para que no se complique nada”.



Para la familia fue complicado salir del pueblo, en donde no se cuenta además con acceso a la salud, por lo que el diagnóstico de Nayra fue tardío y su caso se tornó complicado.



“Me di cuenta del problema de mi bebé hasta sus seis meses, porque a esa edad es que los niños ya son más activos y se mueven; cuando la vimos malita fue que buscamos cómo traerla a Hermosillo a hacerse estudios”, explicó la madre.



De igual forma, Nayra necesita pañales etapa cuatro, ropa para bebé que tenga abertura al frente para que no estorbe con su gastrostomía y alimento especial Ensure infantil; para apoyarla, se puede encontrar a sus padres entre las 08:00 y las 13:00 horas en el HIES.



Nayra se encuentra hospitalizada en la cama 341 de Terapia Intermedia, en el tercer piso del Hospital Infantil del Estado de Sonora.