Opinan en redes sobre posible aumento en el recibo de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En redes sociales se han pronunciado por el anuncio de que podría aumentar el costo del recibo de agua.



La Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo solicitó se revise en Cabildo un incremento del 1.5% que aumentará gradualmente hasta llegar al 7%.



“Incremento del agua, predial, cobro de casetas, transporte público y Hermosillo cada día peor… la inseguridad ni se diga”, opinó Mar Mar.







Oscar Valdez criticó este posible aumento, pues consideró que hay una disminución en el ofrecimiento del líquido.



“Incremento en el precio y disminución de líquido”, dijo.



Por su parte, Arvayo Iván declaró que estaría bien el aumento si ya no hubiera tandeo pues, consideró, que “tanto que han dicho que ya no va a haber tandeo y siguen”.







El aumento estaría en la Ley de Ingresos de 2018, por lo que de ser aprobado la tarifa del agua incrementará 1.5 en enero y cada mes subirá .5% hasta llegar al 7% al finalizar el año.



El secretario del ayuntamiento de Hermosillo aclaró que, aunque Aguah realizó la propuesta de revisión del incremento, aún no hay nada aprobado y de ser así será mínimo.



El posible incremento se sustenta en que los costos de bombeo y operación de la red han incrementado.