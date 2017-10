Diario de una lucha contra el cáncer: Sonia Rascón Rivera

(GH)

Ya estoy en la última etapa, me detectaron el año pasado en septiembre.



Fui a una revisión normal, de rutina, y ahí fue la sorpresa: En el pecho había algo que no era normal.



Fui con mi médico, me pasaron a oncología en el IMSS, se hizo todo el proceso... me operaron el 9 de enero. En la biopsia salió que era cáncer y me quitaron el pecho.



No me fue tan mal, gracias a Dios, cómo le va a la mayoría. No tuve los malestares normales que todo mundo dice. Yo creo que es más sicológico todo eso... si lo afrontas con entereza y pensamientos positivos, se te hace menos difícil. Si hay que luchar con esto, pues hay que hacerlo. No ha sido tan difícil como yo pensé.



Yo iba a mis revisiones normales, nunca me había salido nada, no tenía dolor, nada.



Mi primer reacción por la palabra fue miedo. Pensé en mis hijos, en la muerte... mi esposo y yo lloramos, nos desahogamos, pero dijimos: Ahora ¿qué sigue?, no podemos estar lamentándonos... y ahí voy.



Cuando el médico me dijo que si encontraba algo malo me iba a quitar el pecho, yo le dije que me quitara los dos. No por temor, sino por salud, por que al rato iba tener molestias al otro lado.



No me afecta, ni me hace ser menos.



Chéquense, no lo dejen a la suerte. Si ya están en edad de revisión, háganlo. Muchas veces no sientes nada y piensas que a ti no te va a pasar; yo lo hice por control nada más, si hubiera esperado a que me sintiera mal quizás habría sido demasiado tarde.