"Llueven" pelícanos en tierra hermosillense

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace cerca de dos semanas, las aves están cayendo del cielo. Este hecho ha sorprendido en la ciudad a quienes lo han presenciado y a miles de personas a través de las redes sociales: Se trata de pelícanos blancos en proceso de migración que, a su paso por Hermosillo, se han desorientado.



El Pelícano Blanco es una de las aves norteamericanas más grandes; con sus enormes alas de plumas color blanco y puntas negras, que crean un espectáculo de vuelo majestuoso en el aire; tienen también patas cortas, un cuello largo y un enorme pico con el que recogen peces para alimentarse.



Se trata de una de las aves con mayor peso -hasta siete kilos en promedio- que es capaz de realizar vuelos de grandes distancias.



DESORIENTADAS



Durante su proceso de migración, las aves se cansan, se enferman o se desorientan por diversos motivos, como las condiciones climáticas del lugar al que llegan: En el caso de Hermosillo, las temperaturas extremas pudieron provocar que los especímenes cayeran en su vuelo sobre algunas colonias de la ciudad.



“No podemos decir a ciencia cierta por qué están cayendo los pelícanos”, dijo Carolina Gómez, bióloga y especialista en aves, “porque para eso se necesita un estudio a profundidad, pero esto ya ha pasado antes con otras aves; puede ser que las más jóvenes, que no están suficientemente fuertes, no aguantan el viaje y caen.



“La otra opción es la temperatura: Imagínense venir desde Canadá, que tiene un clima muy helado, al calor de Hermosillo de más de 40 grados; obviamente muchas aves pueden deshidratarse y morir”.



VISITANTES INESPERADOS



En Hermosillo, son seis las aves de esta especie que han caído en las colonias Ley 57, Lomas de Madrid, Insurgentes, San Benito, Coloso Alto y Santa María, lugares de donde David Rodríguez, técnico en urgencias médicas y Claudia Borja, médica veterinaria especialista en animales exóticos, las han rescatado, atendido y liberado.



Entre lunes y martes de esta semana, fueron rescatados dos pelícanos nombrados como “El Chiltepín” y “El Niño”; el primero fue atendido y liberado la tarde de ayer en la presa Abelardo L. Rodríguez, mientras que el segundo no superó los golpes de su caída y lamentablemente tuvo que ser sacrificado.



“El Niño no se recuperará lo suficiente como para liberarlo”, dijo Claudia Borja en su clínica, mientras atendía al ave que llegó de emergencia, “si es un ave migratoria, rapaz o silvestre y no está perfecto y no puede volar, puede que se recupere más o menos, pero inmediatamente como lo sueltes, será presa de alguien más, entonces no tiene mucho caso”.



El ejemplar, que cariñosamente nombraron así por haber caído en la Escuela Primaria Niños Héroes en la colonia Santa María, fue diagnosticado por la doctora con fractura de una de sus patas y una probable ruptura de costillas y sacos aéreos; esta semana se le practicará una necropsia para determinar los efectos exactos de su accidente.



AL RESCATE



En Hermosillo no se cuenta con instituciones que puedan hacerse cargo del problema -incluso Profepa no cuenta con lugares para atender y resguardar a estos animales- por lo que Claudia y David se han valido de sus propios recursos y herramientas para recoger y atender a las aves en una ardua y valiosa labor.



“Que nos llamen a nosotros a Rescate Animal”, pidió David Rodríguez, quien tiene una ambulancia para atender estos casos, “nos hacemos cargo del ave, lo llevamos con la doctora y luego lo liberamos; nosotros los marcamos debajo de sus alas con tintura para cerciorarnos de que no sean las mismas aves las que están cayendo y darnos cuenta de que lo que hacemos está funcionando”.



ATERRIZAJE FORZOSO



Así han sido nombrados los pelícanos, algunos han sido liberados otros han muerto.



1. “Pechocho” (liberado)

2. “Querubín” (liberado)

3. Sin nombre (falleció)

4. “Benito” (liberado)

5. “Chiltepín” (liberado ayer)

6. “Niño” (falleció ayer)



PELÍCANO BLANCO



Es un ave migratoria, no vive en un solo sitio; proviene de Canadá y EU-donde habita en verano- y, durante el invierno, vuela hacia las Costas de México y Latinoamérica.



En invierno puede haber escasez de alimento o recursos que necesiten y migran para encontrar lo que buscan.



Llegan entre octubre y noviembre y se van entre marzo y abril.

Hábitat: Aguas dulces como lagos, esteros y presas.



Tamaño: 127 a 165 centímetros.

Alas: 244 a 290 centímetros.

Peso: 4.5 a 9.0 kilos.

Alimentación: Peces.



¿ENCONTRASTE UN PELÍCANO?



Llama a la ambulancia de Rescate Animal al (662) 131 1515.