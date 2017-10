Poner malla ciclónica no es solución: Romo Paz

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Colocar una malla ciclónica debajo del puente peatonal Unison-Hospital General para evitar el paso de personas por la calle, no solucionará el problema completamente, afirmó Antonio Romo Paz, representante de la agrupación Ni uno Más, Unison Peatonal.



El puente ya no puede derribarse, afirmó el académico universitario, sin embargo es posible colocar un semáforo peatonal que facilite el cruce en la zona, mientras que la malla ciclónica tendría mayor utilidad en el área del puente deprimido, ubicado entre la universidad y el bulevar Navarrete.



El académico aseguró estar en contra de los puentes peatonales, pues los considera innecesarios, riesgosos y que ponen por encima los derechos de los automovilistas, cuando los peatones son igual de importantes.



"Los peatones tienen el mismo derecho que los automovilistas", dijo Romo Paz, "nosotros les llamamos ‘puentes antipeatonales’, porque estos funcionan solamente en ciudades como Guadalajara o la Ciudad de México, porque allá tienen condiciones climáticas distintas.



"Las autoridades e ingenieros que diseñaron este puente no consideraron que aquí en Hermosillo no funciona; no es que no queramos hacerles caso y no usarlos, sino que es complicado por las mismas condiciones de la ciudad y de la gente que lo usa, pensemos por ejemplo en las personas de la tercera edad y las personas discapacitadas".



En general, según la visión de la agrupación, el puente tiene un diseño poco funcional por factores como su larga distancia, por tener lugares que sirven de escondite para asaltantes y la poca iluminación, lo que representa un riesgo general para los usuarios.



"No está de sobra insistir en cosas básicas para protegernos", afirmó Romo Paz, "porque se ven muchos accidentes y son nuestros alumnos; esos accidentes se pueden evitar, nos hace falta una educación vial general.



"Estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades, no se trata de un enfrentamiento, sino de buscar cómo pueden mejorarse los proyectos que ya se tienen, que escuchen a la comunidad universitaria".