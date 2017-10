Solicitan reparar vieja fuga de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Tierra Nueva aseguran que una fuga de agua potable lleva más de un año corriendo a lo largo de la calle Cuevas, causa que motivó a que se realizara una obra de reparación del brote.



Raúl Moreno, vecino del cruce de la calle Mares y Cuevas, comentó que, a pesar de que se han realizado reparaciones a la fuga, esta vuelve a brotar provocando daños en el asfalto de la vialidad.



"La arreglan pero luego vuelve a salir, y es de agua potable porque no apesta y es un problema porque el pavimento ya esta dañado; muchos carros vienen y pegan en el pavimento, la fuga ya se comió el asfalto. De hecho, vino un vecino con escombro y lo vació en uno de los hoyos que provocó el brote", afirmó.



El trabajo de reparación no ha sido suficiente, según Patricia Romero, vecina afectada, quien afirmó que el tiempo de vida útil de la tubería dañada ya llegó al límite.



"Lo adecuado sería que la tubería la cambiaran porque pues si va a estar así, es seña de que ya no sirve; entonces pues qué mejor que hagan ese cambio, pero en fin, sería bueno que la arreglaran definitivamente", señaló.