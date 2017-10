Viven mil familias en zona de riesgo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son cerca de mil familias las que se encuentran en asentamientos de zona de riesgo que no pueden ser regularizadas, por lo que se busca la posibilidad de reubicarlas a reserva territorial, informó la síndico municipal.



Angelina Muñoz Fernández mencionó que algunas secciones de invasiones como Guayacán, Antorcha Campesina, Laura Alicia Frías, Plutarco Elías Calles, entre otras, se encuentran en zona de riesgo de sufrir inundaciones e incendios.



"Algunos no son regularizables, una sección de la Guayacán porque está arriba del basurón, tenemos impedido por ley titular en zonas de riesgo, donde pueda haber eventos catastróficos", expresó.



De catorce asentamientos irregulares que existen en la ciudad, son al menos cuatro los que no pueden regularizarse por encontrarse en zonas cercanas a arroyos, como lo es Plutarco Elías Calles y en el caso del Guayacán por ubicarse sobre el antiguo basurero.



La síndico municipal explicó que cada año tienen que acudir a estas zonas a informarles a las familias que están en una zona de riesgo,para que sean ellos quienes asuman la responsabilidad en caso de que se presente algún desastre natural.



"Les notificamos año con año a esas familias que están asentadas en zonas de riesgo, porque ante la presencia de un evento ellos asumen la responsabilidad de estar ahí en el evento y no evacuar", indicó la funcionaria.



Para que las familias que habitan en estas zonas puedan acceder a un título de propiedad pudieran ser reubicadas en reserva territorial, recalcó Muñoz Fernández, pero hasta el momento no hay un terreno asignado.



"Estamos buscando que las familias puedan ser reubicadas, no son tantas, no rebasan las mil, en reserva territorial, pero también hay demanda además por suelo de otras familias que están buscando dónde vivir", aseveró.