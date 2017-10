Prevén desahogo de flujo vehicular con libramientos

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Serán benéficos los nuevos libramientos, pues además de ayudar con el flujo vehicular, las arterias de la ciudad tendrán más seguridad debido a que ya no transitarán camiones con cargas de riesgo, coincidieron líderes empresariales.



Marcelo Meouchi Tirado explicó que la finalidad de estas vías alternas es beneficiar a las ciudades con el desfogue del tráfico excedente, con la no circulación de transporte pesado por los bulevares.



"Incluso ayuda a los mismos transportistas en tiempo y en economía del trayecto", puntualizó, "ahí es la ventaja que se tiene, obviamente no nomás para la carga, sino para las personas".



Realzó que serán el tiempo y la distancia los factores más beneficiados con los nuevos libramientos, mientras que en cuestión de costos, si estos son evaluados, se tendrá como resultado que son positivos.



"El que alguien cuando está transportando carga o personas tenga la opción de usar estos libramientos te ahorra distancias, tiempo y los inconvenientes de transitar por las arterias de la ciudad", reiteró el presidente de la Coparmex Sonora Norte.



MÁS SEGURIDAD



Armando Barajas Torres, presidente de la Canacintra en Hermosillo, detalló que cualquier vía de comunicación alterna trae beneficios para los usuarios, pero sobre todo seguridad para los ciudadanos.



"Tanto en Obregón como en Hermosillo cruza una gran cantidad de materiales peligrosos en la ciudad", acentuó, "y es algo que siempre hemos estado con el temor de que pase algo, al entrar en funcionamiento esos dos libramientos vamos a mejorar bastante".



Además, señaló, los camiones ya no tendrán que atravesar la ciudad, por lo que habrá mayor espacio para desarrollar el movimiento local, es decir, tendrán los automovilistas más opciones de movilidad.