Entregan llaves a ganadora de Expo Casa Canadevi 2017

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Uno de los dos boletos con los que participó Ana Dolores Peraza en el sorteo Expo Casa Canadevi 2017 fue el que le dio la suerte para



ganarse una vivienda en Privadas del Rey, al Norte de la ciudad.



Con un costo de 386 mil pesos, la vivienda cuenta con 91 metros cuadrados de extensión; la afortunada ganadora agradeció el regalo, el cual, dijo, le cambió la vida.



"Es una bendición y super agradecida con todos los directivos de la exposición Canadevi; espero que el próximo año sea otra familia la afortunada.



"Este tipo de concursos están bien, porque a lo mejor la gente no confía y piensa que no se entregan estos premios o que se quedan en la misma institución y no, yo soy una persona común, una ama de casa, y pues le digo a la gente que tenga fe", aseguró Ana Dolores.



Peraza Quintana aseguró que participó en el sorteo sin la esperanza de ganarse la vivienda, por lo que sintió gran emoción al enterarse de que fue ella la afortunada.



Aún con la emoción en su rostro, invitó a la comunidad a seguir participando porque al igual que ella, pueden ser los afortunados ganadores de premios que pueden cambiarles la vida.