Peregrina Antonia en Hermosillo por ayuda

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Dos donadores de sangre y aparatos especiales para la columna vertebral, es lo que pide Antonia Sánchez, una señora de 60 años de edad originaria del ejido Plan de Ayala, quien desde hace un mes vela por la salud de su hijo en el Hospital General del Estado.



La falta de recursos económicos en su hogar, narró, le ha traído diversas contrariedades a lo largo de su vida, como el no poder pagar la energía eléctrica, a veces comer y en ocasiones no probar alimento en días; sin embargo, hace lo que puede para sobrevivir y sacar adelante a sus dos hijos y una nieta.



A consecuencia de un accidente, Juan Carlos Moreno Sánchez, de 25 años de edad, se encuentra internado en dicho nosocomio, por lo que su madre tuvo que venir a Hermosillo a pesar de no contar con dinero para subsistir.



"Yo pido apoyo para mi hijo, pero no mucho porque tengo miedo de que me quiten a mi niña porque estamos aquí. Lo que pasa es que no tengo quien me la cuide y me la tuve que traer", externó la señora.



La menor, de 6 años de edad, permanece con su abuela las 24 horas del día; mientras hay Sol ambas están en la explanada de hospital, cuando hace calor en la sala de espera y cuando oscurece buscan refugio en el albergue.



"En el albergue nos tratan bien, yo siempre traigo a mi niña, no la dejo para nada porque me da miedo. A veces pagamos 20 pesos, pero nos vamos porque llegan muchos malandros en la noche.



"Si tenemos suerte nos dan un papelito aquí en el hospital para que vayamos al albergue, cubre la bañada, la dormida y la lavada, pero eso es en la noche, porque en el día estamos aquí", acentuó doña Toñita.



"Yo lo que pido es apoyo para los aparatos que le tienen que poner; a veces me dicen los doctores que ya los tienen, a veces me dicen que no, no entiendo. Me dijeron que se le había aplastado la columna porque se cayó de un poste en mi casa, por eso me piden dos donadores de sangre que tampoco he hallado", enfatizó.



Desesperada, Antonia contó cómo el poco trabajo que consigue en el campo es insuficiente para mantener su hogar, pues dejaron su vivienda sin luz y sin alimentos, porque no tienen dinero.



"No tenemos mucho, nos cortan la luz, pasamos mucho calor y aguantamos los moscos, porque en la casa somos cuatro, mis dos hijos y la niña, que es mi nieta, y vive conmigo desde que nació", comentó.



APENAS COMEN



En su estancia en Hermosillo, aseguró, la menor no ha pasado hambre porque los citadinos le ofrecen un taco por ser menor, lo que ve como una ventaja, ya que se preocupa menos.



Antonia Sánchez añadió que lo que pide a la comunidad son donadores de sangre para que operen a su hijo y puedan volver a su hogar al ejido Plan de Ayala, donde al menos dormirán siempre bajo un techo.



"Ya no hallo qué hacer, es cansado estar aquí porque a veces tienes qué comer y a veces no; la niña no pasa hambre porque todo mundo le da, eso me tranquiliza un poco", concluyó.