Dan de alta a 5 personas intoxicadas, ingresa uno más

MEXICALI, Baja California(GH)

Cinco pacientes del valle de Mexicali que presentaron síntomas de intoxicación relacionados con el consumo de bebidas gaseosas y que se encontraban hospitalizados en las Clínicas del IMSS, ISSSTE e ISSSTECALI, ya fueron dados de alta por mejoría.



Así lo expuso el titular de la Secretaría de Salud, Guillermo Trejo Dozal, quien lamentó el fallecimiento de una persona, y dio a conocer que cinco personas ya se encuentran en sus casas.



INGRESA UN PACIENTE MÁS ESTE LUNES



Indicó que se registró un paciente más de sexo masculino de 30 años, que acudió a las 12:30 p.m. de este lunes a la clínica 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el ejido Nuevo León, a quien se está otorgado atención médica y el cual se reporta estable, con el cual suman siete personas atendidas por esta situación.



RETIRAN PRODUCTO



Por su parte el Director de Protección contra Riesgos Sanitarios, Leopoldo Jiménez Sánchez, señaló que siguiendo las instrucciones precisas del Gobernador del Estado, y como estrategia precautoria se aseguró todo el producto de la marca de gaseosas 7 up en establecimientos de la zona y se informó a la compañía sobre el resguardo de los envases en presentación de 2 litros.



Se solicitó a todos los establecimientos comerciales suspender la venta del producto y el retiro de los puntos de venta, para no exponer a la población.



Por lo anterior, las autoridades de Salud informan que en la planta PepsiCo se aseguraron ya 77 mil 125 piezas de la gaseosa 7 up, en sus diferentes presentaciones.



Finalmente, se recomienda a la población que en caso de haber ingerido el producto y presenten síntomas como náuseas, dolor de estómago o vómito, acudan a su unidad de derechohabiencia más cercana.