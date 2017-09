Baja a 5 cifra de intoxicados en el Valle de Mexicali: Sector Salud

MEXICALI, Baja California(GH)

Una alerta de salud en Mexicali y anuncio de inmovilización de todo el refresco Seven Up de 2 litros, fue emitido por la Secretaría de Salud.



Guillermo Trejo Dozal explicó que la cifra bajó a 5 intoxicados y un muerto aparentemente causado por la ingesta de una soda.



Detalló que ayer ingresaron 10 pacientes pero 4 casos fueron descartados y de los 5 intoxicados uno ya fue dado de alta.



Las bebidas gaseosas de 2 litros fueron retenidas a la venta en el ejido Nuevo León y Jalapa.



Pero la instrucción es que ningún supermercado, autoservicio o abarrotes venda la soda Seven Up de 2 litros.



Trejo Dozal explicó que dialogaron con Pepsico a quien emitieron la instrucción de retener la distribución del lote de refresco.



Los intoxicados permanecen estables 3 en el IMSS, una en el Issste y una más en el centro de Issstecali en el ejido Nuevo León.