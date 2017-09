Lucha por su familia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un bastón especial que lo guía en su camino y un montón de escobas, trapeadores y recogedores, acompañan a don Isaías Armando Soto Santos, quien a pesar de no tener luz en sus ojos, lucha por salir adelante y brindar bienestar a su familia.



A pesar de las altas temperaturas y los fuertes rayos del Sol a los que se expone, el hombre de 54 años de edad, originario de Empalme, mantiene el ánimo de seguir trabajando, pues con la venta de sus productos lleva alimento a su hogar.



"Quedé ciego por glaucoma, no me traté porque no tenía seguro y entonces de ahí en adelante para mí fue difícil, de repente se me cayeron las retinas y ya no pude ver, quede totalmente ciego a pesar de que me operaron en varias ocasiones", acentuó.



El quedar invidente no fue obstáculo para Isaías Armando, quien no se dejó caer en la depresión y siguió con su vida, y continuó con la venta de productos para el aseo, labor que realiza desde hace 22 años.



"Trabajo en esto desde el 95, empecé a trabajar en Guaymas y en aquel entonces conocí al grupo de invidentes en la Casa de la Cultura del puerto, empezamos a maquilar, ha hacer las escobas de plástico, de esas que van cocidas.



"Ahí me dieron el bastón, me ayudaron con la orientación y movilidad, la aceptación y resignación, es lo mejor, siempre hay un Dios que nos cuidará y protegerá", enfatizó.



Aunque la tonalidad de sus manos y el rostro han cambiado por trabajar a la intemperie, don Isaías da gracias a Dios por vender a diario sus productos y poder llevar sustento a su hogar, lo que le da fuerza y ánimo para seguir adelante cada día.