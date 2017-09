Aumenta el número de denuncias por robo a comercios en 2017

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un 24% se incrementaron las denuncias por robo a comercio en Hermosillo, registradas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de enero a julio de este año, con respecto al mismo periodo de 2016, lo cual ya es atendido por las corporaciones policiacas para reducir la cifra.



De acuerdo a la información publicada en la página oficial de la SSPE, durante los primeros siete meses de 2017 se denunciaron ante una Agencia del Ministerio Público 274 robos a negocios, 66 más que en el mismo lapso del año pasado.



El primer mes del año fue el que mayor número de denuncias por este delito registró, con 54; seguido por mayo, con 44; junio, con 42; abril, con 41; marzo, con 39; julio, con 31; y febrero fue el mes en el que menos denuncias hubo, con 23.



A pesar de que mes con mes el delito de robo a comercio ha ido disminuyendo en esa zona, la colonia Centro fue la que mayor incidencia registró en los primero siete meses de este año, con 36 denuncias; seguida por el Poblado Miguel Alemán, con 14; y El Sahuaro, con 13 denuncias ante el Ministerio Público.



MENOS QUEJAS



María Cárdenas, quien labora en una tienda de zapatos en el Centro de la ciudad, consideró que los robos en el primer cuadro sí han disminuido, ya que no se escuchan las quejas de comerciantes, pero es necesaria más vigilancia.



"Aquí lo que más se ve es el ‘robo hormiga’, no tanto de que roben en la noche y en estos meses se ha notado que hay más policías vigilando, pero no es suficiente, también asaltan mucho y hay muchas personas que viven en la calle y que hacen daño", dijo.



Desde hace aproximadamente cuatro meses la seguridad ha ido mejorando en el Centro, externó Manuel Arzate, comerciante del Mercado Municipal desde hace 20 años, pero dijo que sería bueno que pusieran las casetas con policías, como se había anunciado.



"Se ha notado mucho que ha bajado la delincuencia, porque asaltaban y robaban los ‘malandros’ que bajaban del Cerro de la Campana, pero dijeron que iban a poner unas casetas y nada, pero entre más presencia policiaca es mejor, yo sí quiero que las pongan", indicó.



CENTRO Y NORTE



La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Hermosillo, Mirtha Alvarado Verdugo, destacó que no sólo el área del Centro es donde se cometen robos a negocios, sino también en la zona Norte de la ciudad.



Reveló que los negocios que más padecen este tipo de delitos son las tiendas de conveniencia y lo que más se roban es dinero, bebidas alcohólicas y cigarros.



Alvarado mencionó que en julio se abrió una Agencia del Ministerio Público en las instalaciones de Canaco en la que comerciantes, afiliados o no, pueden denunciar los robos a su empresa y así agilizar el trámite para que no se deje de denunciar el hecho, como en muchos de los casos.



"Aquí se puede denunciar todo con agilidad para que el comerciante pierda menos tiempo, tristemente hay un número de personas que a veces porque no ve los resultados esperados, dicen que para qué van a denunciar", agregó.



CIFRA NEGRA



Sólo el 8% del total de llamadas que ingresaron al 911 de enero a julio de 2017, por robo a negocio, fueron denunciados formalmente; es decir, de un total de 3 mil 642 reportes que ingresaron al C4 en Hermosillo, 274 son denuncias al Ministerio Público.



Manuel Emilio Hoyos Díaz, director del Observatorio Sonora por la Seguridad, explicó que es común que las autoridades informen que el número de delitos disminuyó, pero realmente es un juego de palabras, ya que las cifras que presentan pertenecen a las denuncias que se interponen y no precisamente los delitos ocurridos.



Personal de la Secretaría de Seguridad Pública explicó que la estadística que se presenta en el C4, son llamadas de emergencia y se conoce como cifra negra, ya que no todos los reportes corresponden al delito inicial, incluso muchas son llamadas falsas.



Una vez que el delito se acreditó y el afectado interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, se genera la cifra roja y es la que se publica en la estadística.



VIGILARÁ MÁS LA POLICÍA MUNICIPAL



No ha habido denuncias de robo en el área del Centro de la ciudad, pero se realizarán rondines en la madrugada para reforzar la seguridad, declaró el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal.



Jorge Andrés Suilo Orozco destacó que en días pasados sostuvo una reunión con comerciantes del primer cuadroy se acordó realizar una estrategia de bitácora, especialmente en la madrugada, para erradicar el delito.



"También va a haber dos casetas y van a tener una función más que nada para recibir denuncias, ya que los policías están llamados a andar en la calle", dijo.