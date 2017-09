Esperará Arzobispo a conocer v ersión de l padre Lovio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los sacerdotes no tienen prohibido el consumo del alcohol siempre y cuando sea con moderación, afirmó el Arzobispo de Hermosillo, Rudy Rendón Leal.



El clérigo manifestó esto después del incidente donde el padre Martín David Lovio Arvizu chocó en la entrada del Parque Recreativo La Sauceda, la madrugada del pasado 13 de septiembre, en estado de ebriedad.



"No se trata de rasgarnos las vestiduras cuando alguien toma una cerveza, pero sí hay que llamar la atención cuando hay un exceso; eso nunca será correcto", comentó.



Hasta el momento, el arzobispo sólo ha mantenido contacto telefónico con Lovio Arvizu, por lo que se espera que en el transcurso de esta semana puedan tener una charla para conocer su versión de los hechos.



Rendón Leal manifestó que será a partir de dicho encuentro cuando se podrá precisar una decisión, sin embargo, desconoce si habrá alguna sanción o llamada de atención para el padre.



"Recuerdo alguna vez que corregí inmediatamente, sin haber escuchado a la parte involucrada, y luego me arrepentí porque no tenía los datos precisos. Entonces debo yo de esperar, pero me agrada más que todo se asiente y platicando ya me informo bien", dijo.



El arzobispo no dio detalles acerca de la conversación telefónica que mantuvo con el padre Lovio, ni informó si regresaba de alguna fiesta o reunión.