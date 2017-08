Gorditas, sabrosas y a la leña, con el sazón de doña María

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las tortillas se van volteando, una por una, sobre la lámina caliente. Doña María de los Ángeles se encarga de cocerlas al calor de la leña, para levantarlas con las yemas de los dedos sin quemarse y luego meterlas en una bolsa de plástico que intentará vender, puerta por puerta, en la invasión El Ranchito.



La señora María de los Ángeles Noriega Muñoz, es una mujer de 72 años que avanza lento por las calles sin pavimentar, trabajando incansablemente por sacar adelante a su hija enferma y a ella misma con las tortillas que a diario cocina en el patio de su casa.



La leña y las tortillas que doña María hace impregnan de olor toda la cuadra y la ponen contenta: "Uy sí, me encanta; el día que no hago tortillas, mi hija se enoja porque yo hasta lloro cuando no tengo (dinero) para hacer negocio.



"Yo compro un quintal de harina, junto (dinero) y voy comprando; compro también la manteca, yo uso la Inca, esa me gusta más porque salen más ricas las tortillas", dijo.



Una lámina vieja sobre un tambo de fierro cortado, sirve a Doña María como su hornilla improvisada desde hace 16 años, igual que otras láminas viejas le sirvieron alguna vez para construir su casa.



"Vivía acá en esta casita pero, ahora con la lluvia, todo se me echó a perder, se me remojó todo ahí adentro; se me agujeró la casa y no la pude arreglar", contó.



Al quedar su hogar y pertenencias destruidas, ahora María de los Ángeles vive en la casa de al lado con su hija Ana Cristina, quien tiene piedras en los riñones: "Casi no come, está en cama porque le duele mucho, yo le tengo que estar dando pastillas para levantarla un rato", dijo.



Doña María cumplió años el 16 de agosto y su único deseo fue tener una hornilla para seguir trabajando y que no le falte el sustento para ella y Ana.



Esa hornilla le servirá a Doña María para continuar cociendo sus tortillas y para empezar a hacer empanadas, pan virginia y de dulce, entre otros tantos alimentos que sabe cocinar, bajo la amplia sombra de los árboles de su patio.



Si usted desea apoyar a doña María, puede encontrarla en la calle Sanalona Final Norte, número 130, en la ampliación de la colonia El Ranchito.