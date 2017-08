Son 5 sectores de la ciudadpolígonos de riesgo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Colonias continúan siendo cinco polígonos de riesgo por haber registrado en años anteriores mayor número de ovitrampas, indicó el director de Epidemiología y exhortó no descuidar las acciones preventivas en toda la ciudad.



Gerardo Álvarez Hernández señaló que en Hermosillo estos polígonos son López Portillo, Jesús García, Adolfo de la Huerta, El Choyal e Insurgentes en los cuales se trabaja de forma intensiva contra el mosquito Aedes aegipty.



"Hasta el momento en lo que va del año se han registrado 55 casos confirmados, es decir un 51% menos comparado con el 2016, en donde se tiene registro de 112 casos a la fecha", comentó.



Navojoa, detalló, es el Municipio con más casos de dengue con 17, seguido por Cajeme con 10, Guaymas y Hermosillo con 9 casos, Huatabampo con 5, Etchojoa 2 y Empalme, Puerto Peñasco y Bacúm con uno.



Durante la semana 32 no se han registrado más defunciones por lo que continúa la cifra de dos muertes en el Estado, las cuales se registraron en Cajeme, indicó.



El funcionario destacó que no se han tenido casos de chikunguña, comparado con el año pasado se detectaron 10 y hasta el momento no se han detectado casos autóctonos de zika, solamente se han registrado cuatro casos "importados" en lo que va del año.



Enfatizó la importancia de las medidas de prevención necesarias como limpiar los patios, evitar acumulamiento de agua en baldes u otros depósitos, utilizar repelentes y manga larga.



En cuanto al tema de fiebre manchada o rickettsia, Álvarez Hernández informó que se han detectado cuatro nuevos casos de esta enfermedad, la cual se manifestó en tres mujeres de uno, 20 y 59 años de edad y un hombre de 48 años.



En lo que va del año se han registrado 59 casos, es decir, un 30% menos que el 2016, aunque actualmente se contabilizaron 26 muertes a causa de este padecimiento.



El epidemiólogo indicó que Sonora continúa siendo el estado número 1 a nivel nacional en casos de fiebre manchada o rickettsia.