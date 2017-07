Bache causa molestias a los automovilistas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un gran bache en la calle Juan de Dios Bojórquez ha causado molestias a los automovilistas de la colonia Sonacer, debido a que algunos vehículos han resultado dañados.



Ubicado casi esquina con el bulevar García Morales, el hoyo se ha convertido en el dolor de cabeza de conductores, quienes al no percatarse de su presencia caen en él.



"Está muy feo y grande ese bache, ya tiene rato pero ahora con las lluvias se hizo más grande, yo paso seguido por aquí y ya sé que está ahí, pero la gente que no sabe pasa y cae muy feo", explicó Manuel Moreno, automovilista.



Algunos comerciantes del lugar optaron por colocar ramas, escombro y hasta una llanta a manera de prevención de los automovilistas, pero nunca ha sido suficiente, pues los carros siguen cayendo.



"Lo hemos tapado ahí como se ha podido, pero los carros caen, una vez parece que se le ponchó la llanta a un señor que cayó, la verdad no lo habíamos reportado, pero esperemos que vengan a taparlo", dijo un comerciante del lugar.