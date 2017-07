Ponen fecha a permutas y cambios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A partir del 1 de agosto se publicará en el portal de prepa Sonora los requisitos para realizar una reasignación compartida o permuta de jóvenes que ingresarán a la educación media superior.



La subsecretaría de Educación Media Superior de la SEC indicó que será del 1 al 4 de agosto cuando se soliciten a través de este sitio las permutas o cambios de plantel.



En caso de detectarse que se ofrecen favores o dinero a cambio de una permuta, la autoridad podrá cancelar este proceso de cambio, por lo que se invita a los jóvenes que no quedaron en el plantel deseado a ajustarse a la convocatoria.



Las permutas deberán realizarse entre ambas partes y serán los directores de cada plantel los encargados de autorizarla o no, informó, además se realiza un monitoreo en redes sociales para detectar las malas prácticas.



En estas mismas fechas saldrá además el registro para los jóvenes que no realizaron el examen Ceneval de acceso a bachillerato y que deseen iniciar su educación media superior.



Los jóvenes que se registren en este periodo serán asignados a uno de los planteles en los que se encuentre espacio disponible y serán cerca de 39 mil egresados de secundaria que iniciarán sus estudios de preparatoria en este ciclo 2017.