Solicitan atención a pequeño parque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Mirasoles reportaron el estado de abandono en el que se encuentra un pequeño parque del lugar, donde el agua estancada propicia la presencia de mosquitos.



Sobre las calles Mirasoles y Cerro de las Víboras el parquecito luce solo y descuidado, los habitantes de la zona mencionaron que en esta época de lluvia el agua se estanca en el parque y no puede ser utilizado.



"Estos días que ha llovido se ha llenado de agua, se queda estancada en el mero parque donde están los juegos y pues no podemos usarlo, ni los niños", platicó una vecina.



Cerca del parque una alcantarilla se encuentra en mal estado, por lo que los colonos tuvieron que ponerle unas piedras grandes para que se mantuviera abierta y pudiera irse el agua.



"La alcantarilla se la lleva llena de basura y de ramas de las mismas del parque, yo creo que por eso se atasca el agua porque no tiene salida y ahora le tuvimos que poner unas piedras", recalcó un vecino.