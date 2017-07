Desborda drenaje en el Palo Verde

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la calle San Antonio, en la colonia Palo Verde, sufrieron ante un colapso de drenaje que provocó inundaciones a lo largo de seis cuadras, que dicen no es la primera vez que pasa y temen que las aguas negras propicien un brote de infecciones.



"He estado llamando para reportar esto y nomás me pasan de un teléfono a otro; ya les dije que lo que va a venir pasando es una epidemia, aquí los niños van y se meten al agua a jugar sin saber", narró Martha Isela Valenzuela, vecina.



Son seis cuadras las afectadas por los chorros de agua que emergen desde el pavimento; de la calle Segunda hasta la Cactus, el olor que proviene de las aguas verdosas es altamente pestilente y los vecinos han optado por usar cubrebocas para poder dormir.



Residentes aseguran que el problema es recurrente y que por más que los empleados del Ayuntamiento van a desfogar, no dura más de tres días en volver a inundarse de nuevo; la situación empeoró con las últimas lluvias.



"Ya hablamos a todas partes, mandamos videos y no hacen caso; ya van como diez días y entre más llueve, más se llena. También salieron víboras que se vienen con el agua, ya matamos dos en la esquina", expresó preocupada Luz Elena Ibarra, vecina.



De igual manera, a la zona le faltan numerosas calles por pavimentar; existen múltiples desniveles que presentan deslaves con las lluvias y que los mismos vecinos han tenido que rellenar con lo que pueden, como llantas, escombro y arena.



Miguel Ángel Santana Corrales, director del Área de Saneamiento y Alcantarillado de Agua de Hermosillo, afirmó que ya se logró hacer fluir el agua por la tubería y dejó de brotar en la calle San Antonio.



El origen del problema es la ruptura del colector, indicó.