Requiere Andrea apoyo de la sociedad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La niña Andrea Grijalva Noriega padece la enfermedad tiroiditis de Hashimoto, la cual le ha traído complicaciones en su desarrollo, por lo cual ella y su madre, piden apoyo para conseguir el medicamento que requiere para su tratamiento.



María Noriega, mamá de Andrea, comentó que la pequeña de 10 años de edad fue diagnosticada con tiroiditis a la edad de 8 años, pero hace 6 meses se le detectó crecimiento acelerado, motivo por el cual necesita un tratamiento de 5 inyecciones y cada unidad cuesta alrededor de 9 mil pesos.



"La tiroiditis se la detectaron como a los 8 años, los iba a cumplir y el crecimiento acelerado fue hace 6 meses, entonces la doctora dijo que la niña necesita ese medicamento para detener ese crecimiento, no es de vida o muerte pero ella no está preparada para enfrentar los cambios a la pubertad".



"El tratamiento por ampolleta cuesta casi 9 mil pesos, no sé ahorita en cuánto esté porque la vez pasada tenía un precio y de un periodo de 84 días a otro ya había subido 400 pesos y este tratamiento el seguro popular lo maneja pero sólo para los niños con cáncer y el IMSS tampoco lo cubre", comentó.



El medicamento llamado pamorelin le es aplicado cada 84 días a la pequeña Andrea, siendo un proceso doloroso, pues la aplicación de cada ampolleta la deja inmóvil durante un día entero.



"Cada 84 días se le aplica el tratamiento, la niña al otro día que la inyectan se la pasa paralizada del dolor, es muy dolorosa y le faltan como dos aplicaciones más porque el tratamiento es de 5 ampolletas", comentó.



Si usted desea apoyar con el tratamiento a la pequeña Andrea puede acudir a su domicilio en Mario de la Cueva No. 11 entre Congreso del Trabajo y calle de Los Sauces, en la colonia Revolución, o llamar al 6622910822 con María Noriega.