Temen vecinos por socavón en la colonia Luis Encinas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Luis Encinas señalan que es urgente que las autoridades acudan a reparar un socavón que apareció desde el miércoles, ya que sólo colocaron señalamientos.



El hundimiento se encuentra en la calle Domingo Olivares entre avenida Primera de Periférico y Periférico Norte, en la colonia Luis Encinas.



Rafael López, quien trabaja a pocos metros donde se encuentra el socavón, comentó que las autoridades sólo pusieron señalamientos en la zona de riesgo, pero que hasta la fecha no se han reportado para reparar el hundimiento.



"Ese hoyo salió como el miércoles y el viernes vinieron y pusieron los señalamientos esos pero pues no han venido a arreglarlo, es urgente que el Ayuntamiento venga a controlar la situación", comentó.



López también mencionó que son muchos los conductores imprudentes que no respetan los señalamientos, pues a pesar de que saben del socavón y que en cualquier momento puede colapsar el pavimento, ya que transitan muy cerca de la zona afectada.



"A los conductores les vale cuete, si se pueden meter entre los señalamientos por donde está el hoyo lo hacen aun viendo como está, luego que caiga uno en el hueco le va a echar la culpa al Ayuntamiento, cuando están viendo que es peligroso", comentó.



El socavón superficialmente mide un metro cuadrado, pero al revisar se puede apreciar que es mucho más amplio y profundo, por tal motivo el vecino solicitó a las autoridades correspondientes acudir de inmediato a la zona de riesgo para evitar accidentes entre los automovilistas.