Solicitan vecinos retirar la basura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se acabaron las fiestas de Semana Santa y quedaron los rezagos con montones de basura acumulada a las afueras de la ramada de fariseos ubicada en el Coloso Bajo y los colonos piden a las autoridades que acudan pronto a limpiar el lugar.



A partir de ayer comenzó a operar nuevamente el servicio recolector de basura, y a pesar de que ayer mismo a la zona del Coloso le tocaba recolección, los habitantes se dijeron desesperados porque no aguantan los malos olores y el basurero en que en pocos días se convirtió uno de los lugares emblemáticos para celebración de Semana Santa.



La basura acumulada, que fue la consecuencia de las fiestas del pasado fin de semana, se localiza en la calle Arroyo y bulevar Jorge Valencia Juillerat, a espaldas de una construcción donde realizan la celebración durante la Cuaresma y la Semana Mayor.



Dolores Coronado, vecina del lugar, dijo que debido a que en estos Días Santos el servicio recolector de basura no trabajó, los asistentes a la ceremonia que se llevó a cabo el sábado no tuvieron más opción que arrojar la basura al suelo debido a que no había contenedores.



"Esta basura es de los mismos que vinieron a ver a los fariseos, si estaba peor, nomás que ellos (encargados) juntaron la basura y la amontonaron allá atrás, pero pues qué iban a hacer si no hay botes para la basura", dijo.



La reportante manifestó que lo más preocupante es que en la siguiente semana regresarán a clases los estudiantes, y la basura se encuentra justo a un lado de una escuela primaria, por lo que solicita con urgencia la limpieza del lugar.