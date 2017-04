Incendio quema la mitad del parque La Sauceda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bancas, mesas, cercos, estructuras de madera, instalaciones de alumbrado público y árboles, fueron algunas de las afectaciones en las treshectáreas que arrasó el incendio en el parque recreativo La Sauceda.



Durante cuatro horas personal de Bomberos de Hermosillo trabajó para controlar el fuego, luego de utilizar 60 mil litros de agua.



A las 13:09 horas de ayer lunes, Bomberos de Hermosillo recibieron un reporte de un incendio en el inmueble, del lado del bulevar Serna, donde la maleza crecida y seca comenzó a quemarse, lo que generó un incendio sin control.



Francisco Matty Ortega, coordinador de Protección Civil Municipal, manifestó que fueron alrededor de tres hectáreas las afectadas, pues el incendio se propagó debido al viento.



"Las condiciones propias del pasto que está muy seco, aunado al fuerte viento, fue lo que hizo que el fuego se extendiera rápidamente.



"Además de la maleza y los arbustos que se vieron afectados, también hubo instalaciones dañadas, así como bancas, parte del cerco, algunas partes de puentes y estructuras", señaló.



Fueron siete camiones y pipas las que llegaron al incendio para poder controlarlo, tres camiones de bomberos, dos pipas por parte del Ayuntamiento de Hermosillo y otras dos más de Bomberos de Hermosillo.



Suspenden evento



"Había un evento en La Burbuja el cual fue suspendido y las personas fueron evacuadas por su propia protección, pues aunque el incendio no llegó hasta allá no podíamos correr el riesgo teniendo este problema en el interior del parque", expresó.



De acuerdo con personal de Bomberos que trabajó para controlar y apagar el incendio, la mitad del parque se quemó y esto en su mayoría por la cantidad de maleza seca que había.



Los Bomberos de Hermosillo tuvieron que usar máscaras para poder adentrarse al incendio y poder apagarlo, pues las llamas estaban consumiendo una gran cantidad de los cercos de madera y árboles de gran tamaño.



Propuestas



El pasado 5 de abril EL IMPARCIAL publicó que son tres las propuestas de la Iniciativa Privada que se analizaban para operar y administrar el parque La Sauceda, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).



No se precisaron detalles de las inversiones, pero se dijo que de concretarse algún proyecto de operación la reapertura del parque pudiera registrarse este año.



En esa ocasión se informó que el Gobierno estatal busca que la empresa que se haga responsable de administrar La Sauceda contemple en su propuesta la creación de parques temáticos que promuevan la convivencia familiar.



En 2015, el Ayuntamiento de Hermosillo aplicó un recurso de 50 millones de pesos del Gobierno federal para la rehabilitación del parque, pero nunca se hizo la reapertura porque no hubo empresa que se encargara del inmueble.