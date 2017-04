Reportan fuerte demanda de dólares en la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un fuerte demanda de dólares y hasta escasez del billete verde en algunos establecimientos reportaron diversas casas de cambio de Hermosillo al término de la Semana Santa.



"Estuvo muy fluido y hubo escasez de dólares, toda la semana ha habido escasez, en otras casas de cambio pasó lo mismo", expresó Marielos Carrillo, encargada de una casa de cambio al Centro de la ciudad.



Añadió que hubo gran afluencia de clientes durante toda la semana, siendo el Viernes Santo el día más fuerte en ventas, seguido del jueves y el sábado.



"Toda la semana estuvo fuerte, el viernes hubo también, el sábado estuvo más tranquilo. el viernes fue lo más fuerte, la gente cambiaba de 500, 600, dólares... el Centro es muy fluido, parecen hormiguitas", señaló.



Sin embargo, externó que en días pasados hubo muy poca venta de dólares y que a excepción de la Semana Santa, las ventas mantenerse tranquilas.



"Lo que más falta eran pesos porque como no había ventas, nos llenamos de dólares, no había ventas, hasta ahora esta semana que hubo venta y parece que se partió el dólar", precisó.



año pasado fue mejor



Gerardo Anaya, propietario de un centro cambiario al Poniente de Hermosillo, estimó hasta un 75% de baja en las ventas de dólares este año respecto al año pasado.



"Prácticamente sí tuvo mucha baja el dólar, una baja del 75% respecto al año pasado, tuvo muchísima baja, a pesar de que sí hubo un reflejo en el tipo de cambio a favor, se esperaba una afluencia más grande de venta", manifestó.



Factores como la volatilidad del tipo de cambio o las preferencias de las personas en sus destinos turísticos, pudieron haber influido en la disminución de las ventas de la moneda estadounidense.



"Y eso que bajó (el dólar), en enero anduvo casi en 21 pesos y lo estuvimos vendiendo a 18.20 y ni así, ahora (en abril) la gente optó por irse a la playa yo pienso, no optó por irse al extranjero, sí tuvo mucha baja", apuntó.



Baja dólar 10 centavos y cierra a $18.80



Agencia Reforma



El dólar se vendió a 18.80 pesos, 10 centavos por debajo de su cierre previo, y se compró a 18.00 pesos en ventanillas de Citibanamex.



La moneda estadounidense cedió en ventanillas de bancos en una coyuntura de plusvalías en los mercados accionarios en Nueva York y México, así como ante cifras positivas de la economía de China y descensos en los petroprecios.



Las transacciones en el mercado mayorista indicaron que el dólar de Estados Unidos cayó 22.40 centavos, a 18.5100 en su precio de venta, lo que, al igual que en los intercambios minoristas, es el valor más bajo desde el 8 de noviembre de 2016, día en que concluyó a 18.4215 pesos.