Gran colaboración ciudadana en Semana Santa: 'Maloro' Acosta

Hermosillo, Sonora(GH)

El presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, destacó la colaboración de los visitantes y la participación de más de 800 personas de diferentes dependencias en el operativo de Bahía de Kino y las playas del Municipio durante Semana Santa para tener un saldo positivo.



"Maloro" Acosta expresó que estuvo en la supervisión de cada uno de los operativos de Seguridad Pública y de Protección Civil, así como recorridos en coordinación con la Cruz Roja para mantener la seguridad y un ambiente familiar entre más de 134 mil personas que visitaron las áreas turísticas de Hermosillo.



"Para nosotros fue muy significativo el llamado a la conciencia que hicimos de manera permanente a los hermosillenses para que todo saliera bien, que las playas quedaran limpias y no sucediera lo de otras ocasiones, en las que quedó un lugar sucio.



"Esta semana fueron levantadas más de 380 toneladas de desechos, pero de manera ordenada", expuso.



Hubo orden y gran sensibilización de la ciudadanía, precisó, y es importante porque en equipo es como se logran los saldos positivos, porque no es el Gobierno solamente el que debe hacer su parte, además ayudaron los vacacionistas.



"Accedieron al cambio de chofer, al reacomodo en los vehículos y a que no podían ir atrás de los pick ups", añadió.



"Maloro" Acosta consideró que el resultado del operativo fue exitoso porque no se registró ningún accidente fatal en las carreteras ni en las zonas turísticas del Municipio.



"Por respeto a la familia del joven que falleció tras un volcamiento en la ciudad, no quisiera llamarla Semana Santa blanca, aun cuando no se considera parte de las acciones, sino que ocurrió en el interior de una colonia".



El presidente municipal destacó el gran trabajo en equipo en tres actos heroicos del Departamento de Bomberos, como la reanimación de un bebé que estaba inconsciente, por parte Daniel Moo, Jesús Ortiz y Leonardo Cubedo.



El rescate de una menor de 14 años edad en problemas en el agua y encontrar a Michelle de 7 años, quien se extravió por tres horas.