Solicitan donadores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para poder reponer la sangre que utilizaron para el señor Víctor Rangel García, su familia solicita apoyo de la comunidad.



Hace días Víctor García fue intervenido quirúrgicamente, pues le quitaron un riñón que tenía un tumor, gracias a eso tendrá una oportunidad más de vida.



Edgardo Rangel, hijo de Víctor, comentó que fue muy difícil conseguir sangre, la gente sí acudía a donar sangre pero muchos fueron regresados por no cumplir con los requisitos.



"Fue algo muy tardado conseguir la sangre porque no todos cumplían con los requisitos pero gracias a Dios mi padre tuvo la oportunidad de ser operado".



"Ahora que ya se hizo la intervención tenemos que reponer la sangre que le pusieron porque nosotros no pudimos conseguir la que nos habían pedido", indicó.



La familia de Víctor García está agradecida porque mucha gente los apoyó y aunque no todos pudieron donar, sí se realizó la cirugía.



Para ayudarlos a que repongan la sangre puede acudir al IMSS de la Juárez a donarla, esto en el área de banco de sangre y solamente proporcionar el nombre de Víctor Rangel García cama 155.



Para Víctor Rangel García y su familia es muy importante poder reponer la sangre, pues no saben si otra vez la necesitarán.