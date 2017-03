Consideran alto pagar 77 mdp

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El pago de indemnización de 77 millones de pesos por el Hermosillo Flash no se ha efectuado por inconformidad del municipio al ser una cantidad exorbitante, manifestó el director jurídico del Ayuntamiento de Hermosillo, Walter Valdés Trujillo.El funcionario precisó que en dicha problemática, la posición del alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez no es evadir la responsabilidad de pago a la familia Gómez Limón."Fue cometido un acto arbitrario en la administración de Javier Gándara , donde se violaron sus garantías constitucionales", comentó.Explicó que la intención del Ayuntamiento es realizar un pago justo por el daño causado, pero la cantidad de indemnización no es posible ser pagada debido a que no se tiene el dinero necesario para solventar dicha deuda.Valdés Trujillo indicó que se hará uso de todos los dispositivos legales para evitar pagar esta cantidad, por lo que serán agotados hasta las últimas consecuencias."La obligación de todos lo que estamos en este ayuntamiento es defender el patrimonio de los hermosillenses, esta exorbitante cantidad les puedo decir con certeza es recarpetear hasta el Poblado Miguel Alemán", dijo.Hasta el momento no se ha recibido una contrapropuesta por parte de la familia afectada después de haberse hecho la propuesta de entregar siete millones de pesos por el tiempo en el cual Hermosillo Flash no ha estado trabajando, manifestó.