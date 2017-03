Harán festejo a niños Down

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Concientizar a la sociedad sobre el síndrome de Down es la prioridad de la agrupación SD Hermosillo, por lo que realizará su tradicional festejo en conmemoración al Día Mundial del Síndrome de Down.



Mañana en el Parque Madero a las 10:00 horas festejarán a los niños Down con juegos, dulces, regalos y una convivencia familiar, en donde la comunidad en general está invitada.



Marta Olivia, integrante de la agrupación, comentó que en años anteriores muchas personas han contribuido con ellos, donándoles cosas para la celebración, mientras que otros se integran a la festividad.



"Para nosotros como padres es muy importante que la comunidad sepa qué es el Síndrome de Down porque no es una enfermedad sino un padecimiento como cualquier otro, nuestros hijos solamente tienen un cromosoma de más".



"Ellos pueden ir a la escuela, jugar, hablar, hacer las cosas que ellos quieran pero algunas personas no lo saben y por eso conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down", indicó.



En la reunión se darán cita más de 80 familias con hijos con el síndrome y para ello convocan a toda la sociedad para que convivan y dejen de lado los tabúes.