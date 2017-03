Niegan haya procedimiento legal en contra del "Maloro"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras aclarar que no hay en este momento ningún procedimiento legal que apunte a la posible destitución ni del presidente municipal, ni del Ayuntamiento de Hermosillo, por desacato a una disposición judicial, el director Jurídico de la Comuna, Walter Octavio Valdez Trujillo, dio a conocer el contenido real de la resolución del Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en torno al caso Hermosillo Flash.



El funcionario explicó que hace una semana el citado Tribunal resolvió, por unanimidad de sus magistrados, regresar el expediente del caso Hermosillo Flash al Juzgado Segundo de Distrito para que éste se pronuncie sobre el acto con el que el Ayuntamiento dio por cumplimentada la sentencia original de esta demanda, que era la restitución del uso de ese bien a los quejosos.



En función de ello, dijo, es verdad que se rechazaron dos recursos de queja que había interpuesto el Municipio, pero fue porque estos recursos resultaban innecesarios, luego de que el Tribunal determinó que el juez segundo debía reponer el procedimiento de ejecución del juicio de amparo 664/2010 y pronunciarse sobre si cumplió o no el Ayuntamiento con haber dado como respuesta el acuerdo de Cabildo del pasado mes de agosto en el que se restituía a los propietarios de Hermosillo Flash los derechos y permisos para operar de nuevo el medio informativo en el mismo lugar de donde fue retirado en 2010.



Dicha resolución fue publicada hasta este viernes, por lo que dijo desconocer las razones por las que la familia en mención dio una información incorrecta al respecto, si no se conocía aún el sentido del resolutivo.



NINGÚN ÁNIMO CONTRA LA FAMILIA



Valdez Trujillo subrayó que ni el presidente municipal ni el Ayuntamiento, tienen el ánimo de evadir el cumplimiento de una responsabilidad ante la familia Gómez Limón, por el daño ocasionado cuando fue demolido el inmueble.



La posición del presidente "Maloro" Acosta y la del Ayuntamiento no es evadir la responsabilidad de pago a la familia Gómez Limón, pero es obligación defender el patrimonio de los hermosillenses y la condena de casi 78 millones de pesos es exorbitante, dijo y ejemplificó: esos 78 millones significan recarpetear, por ejemplo, toda la carretera de Hermosillo a Miguel Alemán.